HEALWELL gibt strategische Änderungen in Führungsteam bekannt, um die nächste Phase der Integration, des Wachstums und der Schaffung von Mehrwert für die Aktionäre voranzutreiben

TORONTO, ON, 23. April 2025 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. („HEALWELL“ oder das „Unternehmen“) (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert ist, gab heute die Ernennung einer Reihe von bedeutsamen Führungskräften für das Managementteam des Unternehmens bekannt, um die Schwerpunktlegung von HEALWELL auf den Aufbau eines hochkarätigen Führungsteams widerzuspiegeln, das das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase bringen soll, indem es seine erstklassige KI-Technologie und seine Fähigkeiten bei der Interoperabilität von Gesundheitsdaten skaliert, um ein weltweit führendes Unternehmen für Gesundheitstechnologie und künstliche Intelligenz zu werden.

Hamed Shahbazi, Chairman von HEALWELL, sagte: „Nach einer Zeit intensiver M&A-Aktivitäten tritt HEALWELL in eine neue Wachstumsphase ein. Die Übernahme von Orion Health bietet dem Unternehmen einige beträchtliche Marktmöglichkeiten zum richtigen Zeitpunkt. Das Board of Directors von HEALWELL ist bestrebt, die Führungsebene des Unternehmens zu erweitern, um sicherzustellen, dass das Unternehmen sein Ziel der Integration seiner Einheiten und der Bereitstellung eines ganzheitlicheren Kundenangebots erreichen kann, um die weltweit steigende Nachfrage nach KI und Operabilität von Gesundheitsdaten zu decken. Diesbezüglich freuen wir uns, Herrn James Lee, eine renommierte Führungspersönlichkeit, zum neuen CEO von HEALWELL zu ernennen. James wird eng mit Dr. Alexander Dobranowski zusammenarbeiten, der die Position des President bekleiden und weiterhin kritische Führungsaufgaben für das Unternehmen übernehmen wird. James und Alex werden durch die neue Ernennung von Sacha Gera zum Chief Operating Officer und die jüngste Ernennung von Brad Porter zum Chief Commercial Officer gut unterstützt. Wir heißen James, Sacha und Brad im Team herzlich willkommen und danken Alex für all seine harte Arbeit in den vergangenen 18 Monaten, der nun seine neue Position als President des Unternehmens übernimmt. Wir verfügen über ein herausragendes Team, das bereit ist, HEALWELL auf die nächste Ebene zu bringen.“

- Herr James Lee wird ab 1. Juli 2025 die Position des Chief Executive Officer übernehmen, um die Transformation von HEALWELL zu einem ganzheitlichen und vernetzten Unternehmen zu leiten, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, die präventive Gesundheitsversorgung durch den Einsatz von Datenwissenschaft und künstlicher Intelligenz neu zu definieren. Herr Lee kam im Januar 2025 als Chief Strategy Officer zu HEALWELL, wo er die Integrationsstrategie des Unternehmens entwickelt hat.

- Dr. Alexander Dobranowski wird nunmehr als President des Unternehmens fungieren und weiterhin ein Mitglied des Board of Directors sein. Er wird sich verstärkt auf die Beschleunigung der KI- und Datenwissenschaftslösungen des Unternehmens bei großen Unternehmenskunden im Bereich der Biowissenschaften konzentrieren und auch weiterhin die Kapitalmarktaktivitäten des Unternehmens leiten. Unter der Leitung von Dr. Dobranowski verzeichnete HEALWELL ein noch nie dagewesenes Wachstum, schloss sechs strategische Übernahmen ab und brachte über 100 Millionen $ an Kapital auf. Dr. Dobranowski ist seit der Gründung von HEALWELL im Unternehmen und hat es durch seine rasche Expansion geleitet.

- Herr Sacha Gera wurde zum Chief Operating Officer von HEALWELL ernannt. Abgesehen von der Leitung des Tagesgeschäfts wird Herr Gera auch für die Festlegung und Umsetzung der Technologiestrategie des Unternehmens, die Integration aller Geschäftsaspekte und die organisatorische Ausrichtung der unterschiedlichen Abteilungen von HEALWELL verantwortlich sein, um eine geschlossene und effiziente Umsetzung der Unternehmensstrategie sicherzustellen.

- Herr Brad Porter, zurzeit Chief Executive Officer von Orion Health, hat kürzlich auch die Position des Chief Commercial Officer des Unternehmens übernommen, zumal die kombinierten Plattformen von HEALWELL und Orion Health beträchtliche und über den Erwartungen liegende Umsatzmöglichkeiten bieten. Herr Porter wird weiterhin seine Aufgaben bei Orion Health erfüllen und dabei behilflich sein, das Umsatzwachstum und die globale Kommerzialisierungsstrategie von HEALWELL voranzutreiben. In dieser wichtigen Rolle wird Herr Porter auch für den Vertrieb der KI-Fähigkeiten von HEALWELL innerhalb des Orion Health-Netzwerks verantwortlich sein, wobei der Schwerpunkt auf Möglichkeiten im öffentlichen Sektor und Verträgen mit Behörden liegen wird.

James Lee, der neue CEO von HEALWELL, sagte: „Ich freue mich, zu einem solch entscheidenden Zeitpunkt in der Entwicklung des Unternehmens ein Teil von HEALWELL zu werden. Das Führungsteam von HEALWELL hat ein bemerkenswertes Unternehmen aufgebaut, das von seinem Ziel angetrieben wird und bereit ist, eine globale Transformation im Bereich der künstlichen Intelligenz im Gesundheitswesen anzuführen. Nun, da wir in eine neue Wachstumsphase eintreten, liegt unser strategischer Fokus auf der Integration, der Umsetzung und der Erschließung des vollständigen globalen Potenzials unserer KI- und Gesundheitsdatenlösungen. In der kurzen Zeit seit dem Abschluss der Übernahme von Orion Health haben wir bereits damit begonnen, als einheitliche Plattform hochkarätige Möglichkeiten zu verfolgen, und mit der Verstärkung unseres Führungsteams richten wir das Unternehmen so aus, dass wir die Möglichkeiten nutzen können, wobei wir davon überzeugt sind, dass diese noch größer sind als zunächst angenommen. Ich bin begeistert, mit einem Team zusammenzuarbeiten, das sich so sehr seiner Mission verschrieben hat, die Gesundheitsversorgung zu revolutionieren und die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern, und ich freue mich darauf, HEALWELL in eine neue Ära des Wachstums und der globalen Reichweite zu führen.“

Dr. Alexander Dobranowski, President von HEALWELL, sagte: „HEALWELL konnte seit seiner Gründung ein massives Wachstum verzeichnen und ich bin sehr stolz auf das, was wir erreicht haben. HEALWELL wird nun ein aufregendes neues Kapitel schreiben und ich freue mich darauf, mit unserem neuen CEO, James Lee, zusammenzuarbeiten und ihn dabei zu unterstützen, das Unternehmen durch die nächste Phase des transformativen Wachstums zu führen. Ich freue mich darauf, eng mit unserem neuen Team zusammenzuarbeiten, während wir weiterhin die Grenzen dessen verschieben, was im Gesundheitswesen möglich ist. Ich möchte Adam Hutton und Paulo Gomes, unsere bisherigen Co-COOs, die das Unternehmen verlassen, um andere Herausforderungen zu verfolgen, herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Beiträge danken, die uns dorthin gebracht haben, wo wir heute stehen – und dafür, dass sie das starke Fundament gelegt haben, auf dem wir weiter aufbauen werden.“

James Lee – Chief Executive Officer

James Lee bringt in seine Rolle als Chief Executive Officer von HEALWELL eine Erfahrung von über zwei Jahrzehnten bei der Leitung großer multinationaler Unternehmen im Finanzdienstleistungsbereich ein und verfügt über ein umfassendes Know-how in den Bereichen strategisches Wachstum und Kapitalzuweisung. Bevor er zu HEALWELL kam, fungierte James Lee als CEO von Jarden New Zealand, wo er maßgeblichen Anteil an der Erweiterung der Investmentbanking-Präsenz des Unternehmens hatte und ein Rekord-Wachstum auf den Kapitalmärkten erzielte. Unter James‘ Führung entwickelte sich Jarden zu einem der führenden neuseeländischen Finanzinstitute, das eine beträchtliche Steigerung des Marktanteils verzeichnete und einige der hochkarätigsten Transaktionen in Australasien durchführte. James führte Jarden durch eine Periode der raschen Transformation und expandierte seine Dienstleistungen in ganz Australasien, einschließlich einer vollständigen Weiterentwicklung der Marke und der Unternehmenskultur.

Abgesehen von seiner Rolle bei Jarden hatte James auch Führungspositionen im Bankwesen inne und war als strategischer Berater für unterschiedliche Startups und Boards tätig. Er ist bekannt für seine Fähigkeit, sich auf komplexen Märkten zurechtzufinden, leistungsstarke Teams zu fördern und Innovationen in traditionellen Sektoren voranzutreiben. Seine branchenübergreifende Erfahrung bringt ihn in die einzigartige Position, die Schnittstelle zwischen Gesundheitswesen und Technologie zu leiten, indem er Zielstrebigkeit mit den Anforderungen der Kapitalmärkte verbindet. James besitzt ein Diplom in Commerce und wird weithin für seinen kooperativen Führungsstil und seinen scharfen strategischen Weitblick geschätzt.

Sacha Gera – Chief Operating Officer

Sacha Gera ist eine erfahrene C-Level-Führungskraft, Board-Mitglied und Unternehmer, der für die Förderung von Innovation, globaler Skalierbarkeit und Wachstum von profitablem, wiederkehrendem Umsatz in den Bereichen SaaS, KI, Cybersicherheit und Telekommunikation/IKT bekannt ist. Seine langjährigen Erfahrungen als Führungskraft beinhalten seine Tätigkeit als ehemaliger CEO von JSI, Co-Founder und President von Kandy Communications sowie President des Geschäftsbereichs IT & Cybersecurity der Calian Group. Zurzeit bringt Sacha sein Know-how als Board-Mitglied von Exfo und dem Ottawa Board of Trade ein.

Er wurde mit dem 2024 NetIP Leadership Award für Professionalität, Philanthropie, gemeinnützige Arbeit und Führungsqualitäten sowie mit dem 2019 Forty Under 40 Award des OBJ ausgezeichnet. Sacha besitzt ein MBA-Diplom der Ivey School of Business und ein Bachelor of Computer Systems Engineering-Diplom der Carleton University.

Brad Porter – Chief Commercial Officer und CEO von Orion

Brad Porter, Chief Executive Officer von Orion Health, kann in den Bereichen Finanzen, kommerzielle Führung und globale Gesundheitstechnologie eine Erfahrung von über 15 Jahren vorweisen. Als ausgebildeter Wirtschaftsprüfer begann er seine Karriere bei KPMG, ehe er nach London zog, wo er bei Coller Capital und Kinetic Partners in den Bereichen Investment und Beratung tätig war. Später kehrte er nach Neuseeland zurück, wo er zu Fisher & Paykel Healthcare wechselte.

Bei Fisher & Paykel Healthcare hatte Brad leitende Positionen im Handelsbereich inne, einschließlich General Manager – Commercial (International Sales), wo er zur Leitung eines globalen Vertriebsunternehmens mit 1.500 Mitarbeitern beitrug, das in über 100 Ländern tätig ist. Während seiner Amtszeit stieg der Umsatz des Unternehmens von 815 Millionen NZD auf fast 2 Milliarden NZD und die direkte internationale Präsenz des Unternehmens stieg von 30 auf über 50 Länder. Durch diese Erfahrungen konnte er seine Expertise in den Bereichen globale Gesundheitsbetriebe, kommerzielle Umsetzung und strategische Führung vertiefen.

Brad wurde 2022 zum CEO von Orion Health ernannt, wo er das Hauptaugenmerk erneut auf Innovationen in den Bereichen Gesundheitsdatenplattformen, Patienteneinbindung und Bereitschaft für eine KI-gestützte Pflege gerichtet hat. Er wird weiterhin in dieser Funktion tätig sein und gleichzeitig als Chief Commercial Officer von HEALWELL fungieren, wo er für die gruppenweite kommerzielle Strategie, das Umsatzwachstum und die Ausrichtung auf den Markt im gesamten Unternehmensportfolio verantwortlich sein wird.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie moderne klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, welche die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol „AIDX“ an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol „HWAIF“ an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar, darunter der strategische Plan und die Wachstums- und Integrationsmöglichkeiten des Unternehmens sowie die spezifischen Rollen, die die einzelnen Führungskräfte des Unternehmens übernehmen werden, und der voraussichtliche Zeitplan für die Umsetzung verschiedener Änderungen in den Führungsfunktionen des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter oder Ausdrücke wie „aufbauen“, „skalieren“, „werden“, „Gelegenheit“, „steigend“, „fortsetzen“, „konzentrieren“, „glauben“, „verfolgen“, „eintreten“, „Wachstum“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „antizipieren“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „werden“, „können“, „könnten“, „würden“, „sollten“, „ dürften“ oder „ müssen“ ergriffen werden, auftreten oder erreicht werden, oder an der Verneinung eines dieser Begriffe zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und innewohnenden erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise falsch oder unwahr sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die folgenden: HEALWELLs Fähigkeit, die kürzlich erworbenen Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen erfolgreich zu integrieren und zu skalieren; die Fähigkeit von HEALWELL, seine Beziehungen zu seinen kommerziellen Partnern aufrechtzuerhalten und zu nutzen; die fortgesetzte Akzeptanz der von HEALWELL entwickelten Software, Tools und Lösungen; dass HEALWELL erfolgreich neue Akquisitionen, Investitionen und/oder Partnerschaften identifizieren und umsetzen kann; die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; die ausreichende Verfügbarkeit von Betriebskapital und der Zugang zu Finanzmitteln; die Fähigkeit von HEALWELL, die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten; die fortgesetzte Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften durch HEALWELL; die Fähigkeit von HEALWELL, Investitionen und/oder Partnerschaften erfolgreich identifizieren und umsetzen kann; die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; die ausreichende Verfügbarkeit von Betriebskapital und Zugang zu Finanzmitteln; die Fähigkeit von HEALWELL, die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten; die fortgesetzte Einhaltung von Rechten an geistigem Eigentum Dritter durch HEALWELL; die Auswirkungen des Wettbewerbs in der Branche; die Nachfrage nach immer innovativeren Produktlösungen und Dienstleistungsangeboten; die Funktionsfähigkeit der Technologien; Trends beim Kundenwachstum und bei der Einführung neuer Technologien in der Branche; und dass die unten aufgeführten Risikofaktoren insgesamt keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, den operativen Betrieb, die Umsätze und/oder Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Unsicherheiten, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen können, dass die Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen nicht eintreten, dass Annahmen nicht zutreffend sind und dass Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt „Risk Factors“ im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 31. März 2025 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.com verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf HEALWELL auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Tel.: 604-572-6392

ir@healwell.ai

