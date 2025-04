Weltwirtschaftsforum prüft Vorwürfe gegen Gründer Schwab

GENF (dpa-AFX) - Das Weltwirtschaftsforum (WEF) untersucht nach eigenen Angaben Vorwürfe gegen seinen Gründer und langjährigen Vorsitzenden Klaus Schwab. Zuvor hatte die US-Zeitung "Wall Street Journal" von angeblichem finanziellem und ethischem Fehlverhalten von Schwab und seiner Ehefrau berichtet.

Der aus Deutschland stammende Ökonom war vor wenigen Tagen von seinen WEF-Funktionen zurückgetreten. Die Organisation, die das jährliche Gipfeltreffen von Staats- und Wirtschaftslenkern in Davos in der Schweiz abhält, teilte nun in Genf mit, dass sie einen Brief mit Anschuldigungen gegen Klaus Schwab erhalten habe.