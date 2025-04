Kupferpreis völlig entfesselt. Jetzt noch auf Kupferaktien setzen?

Noch vor knapp zwei Wochen drohte der Kupferpreis unter die Marke von 4 US-Dollar / lb abzutauchen. Die Sorge vor einem deutlichen Rückgang der Kupfernachfrage infolge einer durch Handelsbeschränkungen beeinträchtigten globalen Wirtschaftsentwicklung brach sich damals mit großer Vehemenz Bahn. Der konjunktursensible Kupferpreis litt. Der Wind hat zwischenzeitlich gedreht, dabei ist das Zollthema noch nicht vom Tisch. Doch die leichten Signale der Entspannung verfehlten ihre Wirkung nicht. Aktuell notiert Kupfer wieder bei 4,9 US-Dollar / lb. Die psychologisch wichtige Marke von 5 US-Dollar ist in Sichtweite und gerät zunehmend unter Druck. Ein Ausbruch über die 5 US-Dollar könnte zudem das Momentum weiter einheizen und die aktuell gültigen 52-Wochen-Hochs im Bereich von 5,25 US-Dollar ins Wanken bringen. Neben den Konjunkturhoffnungen wirkt auch die fortgesetzte Schwäche des US-Dollars als Preistreiber für Kupfer.

Diese Produzentenaktie sieht vielversprechend aus

Abseits der großen Kupferproduzenten, wie Freeport-McMoRan, BHP oder Southern Copper tummeln sich vor allem in der zweiten Reihe spannende Aktien. Neben Hudbay Minerals und Ivanhoe Mines zählt auch Lundin Mining zu diesen. Nach heftigen Kurskorrekturen sind die drei Aktien auf aussichtsreiche Niveaus angekommen. Hudbay Minerals wurde im Kommentar „Kupfer mit Paukenschlag - Kupferpreis knallt rauf. Dieser Gold-Kupferproduzent geht steil“ ausführlich thematisiert. Schauen wir uns heute Lundin Mining kurz an.

Das Unternehmen wird am 07. Mai über die Ergebnisse des 1. Quartals 2025 berichten. Lundin Mining schloss kürzlich die Verkäufe seiner Projekte Neves-Corvo in Portugal und Zinkgruvan in Schweden an ab. 1,4 Mrd. US-Dollar spülten die Verkäufe an Boliden in die Kassen.

Der obere Chart zeigt deutlich, dass auch die Aktie von Lundin Mining inmitten einer Korrektur steckt, zuletzt aber vielversprechende Ansätze einer Bodenbildung zeigte. Mit der Rückkehr über die 7,5 US-Dollar gelang der Aktie ein erster Achtungserfolg. Nun muss es „nur“ noch über die 8 US-Dollar gehen, um die Tür in Richtung 9,0 US-Dollar / 9,3 US-Dollar aufzustoßen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

