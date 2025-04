IPO rückt näher Max Iron Brazil meldet positive Testergebnisse vom Eisenerz-DSO-Projekt Florália Max Resource (TSXV MAX / Frankfurt M1D2) kann einmal mehr positive Nachrichten für die Tochtergesellschaft Max Iron Brazil melden, die noch im zweiten Quartal 2025 an die australische Börse gehen will. Denn wie jetzt bekannt wurde, erzielte man erfolgreiche Ergebnisse bei der Eisenerzgewinnung sowie -ausbringung mit Hilfe von Trockenmagnettests am Material des Hämatit-DSO-Projekts Florália in Brasilien!