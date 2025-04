SFC Energy - Aktie im Rampenlicht - 23.04.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von SFC Energy einen Gewinn von +28,82 % verbuchen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,26 % geändert.

Deutsche Bank's optimistic outlook on SFC Energy AG signals a bright future for this fuel cell innovator, with strategic growth and financial strength paving the way for a 52% share value increase.

Die Deutsche Bank setzt auf die Zukunft von SFC Energy AG und sieht ein enormes Wachstumspotenzial. Mit einem 'Buy'-Rating und einem Kursziel von 33 Euro je Aktie signalisiert sie Vertrauen in die Innovationskraft des Unternehmens. Als Pionier in …

EQS-News: SFC Energy AG / Key word(s): Research Update SFC Energy AG: Initiation of coverage by Deutsche Bank with a “Buy” rating and a target price of EUR 33.00 per share – Upside of 52% 23.04.2025 / 07:30 CET/CEST The issuer is solely …