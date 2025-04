Startup-Unternehmen Axibo AI aus Waterloo sichert sich 12 Mio. Dollar für die Entwicklung der ersten humanoiden Roboter „Made in Canada“

WATERLOO, ON / ACCESS Newswire / 23. April 2025 / Axibo Inc., ein in Waterloo ansässiger Robotik-Innovator, der für seine bahnbrechenden volumetrischen 4D-Erfassungstechnologien bekannt ist und auch Netflix und Apple zu seinen Kunden zählt, hat heute eine Finanzierungsrunde in Höhe von 12 Mio. $ bekannt gegeben. Das Investment umfasst 11 Mio. $ von prominenten externen Investoren und zusätzlich 1 Mio. $ von den Axibo-Gründern Anoop Gadhrri, Sohaib Al-Emara und Reiner Schmidt, deren Leidenschaft für die Robotik im Jahr 2019 entfacht wurde und mit dem ersten autonomen Fahrzeug ihrer Universität begann. Die Finanzierung ist der Startschuss für Axibos ambitionierten neuen Geschäftszweig, der sich mit fortschrittlicher humanoider Robotik beschäftigt.

Die Gründer von Axibo

Axibo kann mittlerweile eine Erfolgsbilanz von Tausenden von Kamerarobotern verbuchen, die in alle Welt geliefert werden, und will nun Waterloos herausragende Kompetenzen in den Bereichen KI, Robotik und Feinmechanik bündeln, um sich die Vorreiterrolle auf dem Gebiet der humanoiden Robotik zu sichern.

„Für uns sind humanoide Roboter der nächste große Produktivitäts-Meilenstein seit der industriellen Revolution“, so Anoop Gadhrri, Mitbegründer und CEO von Axibo. „Kanada ist mit seinen Talenten und Ressourcen außerordentlich gut positioniert. Unser Ziel ist es, hier weitere Impulse zu setzen und Kanada auf der internationalen Robotik-Bühne prominent zu platzieren.“

Axibo ist auf der Suche nach visionären Ingenieuren, die sich für die Entwicklung noch nie dagewesener Technologien und die Gestaltung der globalen Zukunft der humanoiden Robotik begeistern. Die ersten Teammitglieder werden nicht nur bahnbrechende Prototypen entwickeln, sondern auch in entscheidendem Maße direkt zum gesellschaftlichen Fortschritt beitragen – mit Robotern, die für einen sicheren und intelligenten Einsatz im Gesundheitswesen, in der Logistik, der industriellen Automatisierung und der persönlichen Assistenz entwickelt und gefertigt werden. Durch die Förderung einer innovationsorientierten Kultur, die auf schnelle Prototypenentwicklung und Autonomie setzt, ermöglicht Axibo seinen Ingenieuren, frei zu experimentieren und durch iterative Prozesse agil zu arbeiten.

„Unsere Vision ist eine Zukunft, in der jeder Haushalt auf die Vorteile humanoider Robotik zurückgreifen kann“, betont Gadhrri. „Axibo will mit seiner Technologie eine enorme Produktivitätssteigerung erzielen und den Alltag nicht nur in Kanada, sondern auch in anderen Teilen der Welt produktiver gestalten.“

Zu den unmittelbaren Meilensteinen des Unternehmens zählen die Beschleunigung der firmeneigenen Fertigungsprozesse, die Erweiterung der Ingenieur- und KI-Teams sowie die Weiterentwicklung der Kompetenzen im Bereich der Roboterautonomie und -geschicklichkeit. Der erste Roboterprototyp des neuen Geschäftsbereichs mit dem provisorischen Codenamen „T.E.B.“ wird Anfang des Jahres 2026 erstmals auf den Markt kommen und seine fortschrittliche Agilität und Intelligenz unter Beweis stellen.

Wenn du bereit bist, an der Robotik von morgen mitzuarbeiten, dann werde Teil des Pionierteams von Axibo. Wir sind Kanadas Wegbereiter zur Weltspitze der innovativen Robotik.

Nähere Informationen und Bewerbungsformalitäten unter axibo.ai.

