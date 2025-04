DZYNE stellt Dronebuster 4-EU vor und erweitert Produktion nach Abschluss eines millionenschweren globalen Vertrags

Maßgeschneiderte Lösung zur Erkennung und Abwehr von Drohnen in Europa verbessert den Schutz in kritischen Sektoren; steigende internationale Nachfrage führt zu Produktionsanstieg

IRVINE, Kalifornien, 23. April 2025 /PRNewswire/ -- DZYNE Technologies, ein Pionier im Bereich autonomer Verteidigungssysteme, hat heute den Dronebuster 4-EU vorgestellt, eine verbesserte Version seines renommierten tragbaren Drohnenabwehrsystems, das sowohl stationäre als auch tragbare Optionen zur Erkennung und Visualisierung von Drohnen für europäische Kunden umfasst. Das 4-EU-Modell wurde speziell für den Betrieb in den europäischen Frequenzbändern für Kurzstrecken-Geräte entwickelt und erfüllt den weltweit steigenden Bedarf an regionsspezifischen, anpassungsfähigen Lösungen zur Abwehr von Drohnen in verschiedenen Branchen. Zusätzlich zu der Möglichkeit, unerwünschte Drohnen über eine Vielzahl von EU-spezifischen Frequenzen zu stören, verfügt der Dronebuster 4-EU über einen optionalen PNT-Angriffsmodus (Position, Navigation und Timing), um satellitengesteuerte Drohnen über die Konstellationen GPS, Galileo, GLONASS oder BeiDou zu neutralisieren.