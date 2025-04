Zölle belasten Haushaltslage - Staatsschulden steigen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die gewaltigen Zölle von US-Präsident Donald Trump und entsprechende Vergeltungsmaßnahmen belasten dem Internationalen Währungsfonds (IWF) zufolge die globale Haushaltslage. Neue Zölle verursachen Angebots- und Nachfrageschocks, schüren Unsicherheit, treiben Finanzierungskosten in die Höhe, erhöhen die Volatilität der Finanzmärkte und schwächen die Wachstumsaussichten, wie es in dem in Washington veröffentlichten IWF-Bericht "Fiscal-Monitor" heißt.

Weltweit werde ein Anstieg der öffentlichen Schulden um 2,8 Prozentpunkte des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in diesem Jahr erwartet. Damit dürfte die Schuldenquote gemessen an der weltweiten Wirtschaftsleistung bei mehr als 95 Prozent liegen.