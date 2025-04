Im Fokus: Neuzugänge im Warren Buffetts Portfolio

Wenn Investorenlegende Warren Buffett für seine Beteiligungsholding Berkshire Hathaway Anlageentscheidungen trifft, schauen Anleger auf der ganzen Welt gespannt hin. Besonders viel Aufmerksamkeit gilt den vierteljährlichen Offenlegungen seiner Depotveränderungen. Diese Transparenz ist auf Vorschriften der US-Börsenaufsicht SEC zurückzuführen. Demnach müssen alle Investoren mit einem verwalteten Vermögen (AuM) von mehr als 100 Mio. US-Dollar ihre Wertpapierbestände und Transkationen quartalsweise über das sogenannte 13F-Formular offenlegen. Besonders interessant ist dabei der Blick auf die Veränderungen in den einzelnen Positionen. So hat Warren Buffett im vierten Quartal 2024 beispielsweise seine Beteiligungen an Finanzwerten wie der Citigroup und der Bank of America deutlich reduziert und zudem alle seine ETF-Bestände auf den S&P 500 aufgelöst. Bei anderen Einzeltiteln hat Buffett dagegen deutlich

