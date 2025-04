Domino's - Portfolio-Gewinner Domino’s Pizza Inc.: Pizzadienst mit Marktführerstellung Warren Buffett hat seine Beteiligung an Domino’s Pizza um beeindruckende 86,5% erhöht, was nun 0,37% seines Portfolios ausmacht. Die Pizza-Kette, ein globaler Marktführer mit über 21.000 Filialen, wächst stetig. Eine neue Partnerschaft mit DoorDash und solide Geschäftszahlen unterstreichen das Potenzial.