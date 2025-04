Versorgungsengpässe, fehlende Mitarbeiter und Preisrisiken belasten Energie-Investitionen

Köln (ots) -



- Studie von Inverto analysiert Herausforderungen für Investitionsprojekte im

Energiesektor

- Zulieferer spielen entscheidende Rolle für Erfolg



Termin- und budgetgerechte Fertigstellung sowie Rentabilität sind die

wichtigsten Ziele bei Investitionsprojekten im Energiesektor. Dies geht hervor

aus einer Studie von Inverto, der auf Einkauf und Lieferkettenmanagement

spezialisierten Tochtergesellschaft der Boston Consulting Group. Allerdings

kämpfen die befragten 389 Unternehmen mit zunehmenden Schwierigkeiten:

Lieferengpässe, Mitarbeitermangel und unberechenbare Preise.





Um die Energiewende erfolgreich zu managen, investieren Unternehmen aus derBranche in den kommenden Jahren weitaus mehr als in früheren Zeiten. DieMehrheit der Befragten rechnet damit, dass ihre Investitionen in Anlagen(Capital Expenditures = CAPEX) zwischen 2025 und 2030 fünf Milliarden Euro proJahr übersteigen. Erwartungen, wie sich die Einkaufspreise langfristigentwickeln, gehen auseinander: Etwa je ein Drittel der Teilnehmenden rechnet mitsteigenden, sinkenden oder stabilen Preisen. Zu schaffen machen den Befragtendie anhaltend langen und unzuverlässigen Lieferzeiten: Verzögerungen in denProjekten, die aus verspäteten Lieferungen entstehen, führen regelmäßig zuungeplanten Kostensteigerungen von bis zu 35 Prozent.Die meisten Unternehmen haben die entscheidende Rolle ihrer Zulieferer für dietermingerechte und budgetkonforme Realisierung ihrer Ausbauziele verstanden. Umdie Risiken in der Lieferkette zu mindern und die Kosten zu stabilisieren,investieren sie zunehmend in langfristige Lieferantenbeziehungen. Die Studiezeigt, dass 39 Prozent der Unternehmen aktiv langfristige Vereinbarungen (LTAs)nutzen, während 38 Prozent gemeinsame Entwicklungsprojekte oder Joint Venturesetablieren. 36 Prozent setzen auf strategische Partnerschaften.Stefan Benett, Managing Director bei Inverto und Experte für die Energiebranche,sagt: "Lieferengpässe und ungeplante Mehrausgaben sind für Energieunternehmenweltweit eine große Herausforderung. Dies verdeutlicht den wachsenden Bedarf anverbindlichen Lieferantenbeziehungen, optimiertem Nachfragemanagement undspezialisierten Einkaufsteams. Einkaufsteams sollten eine zentrale Rolle in denCAPEX-Strategien spielen, um diese Aufgaben erfolgreich zu lösen."Dennoch zeigt die Studie von Inverto, dass in nur zehn Prozent derEnergieunternehmen der Einkauf die CAPEX-Projektportfolios verantwortet. 17Prozent der Befragten beziehen den Einkauf in die Portfolio-Planung ein, weitere20 Prozent ziehen das Team in der Konzeptionsphase hinzu. Das bedeutet, dassmehr als die Hälfte der teilnehmenden Unternehmen dem Einkauf nur eine