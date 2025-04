BYD Energy Storage feiert 10-jähriges Jubiläum für Residential Storage auf der The Smarter E Europe 2025 (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte BYD CO LTD - mit Zukunft ? BYD +3,71 % Aktie 1783 Aufrufe heute coolrunning vor 38 Minuten

München (ots) - BYD Energy Storage, ein Geschäftsbereich von BYD Co. Ltd(https://www.bydglobal.com/en/index.html) ., einem Anbieter integrierterLösungen für erneuerbare Energien, wird sein umfassendes Lösungsportfolio fürdie Energiespeicherung in Wohngebäuden, gewerblichen und industriellen Bereichensowie Versorgungsunternehmen vom 7. bis 9. Mai auf der EES im Rahmen der TheSmarter E Europe präsentieren. Zu den diesjährigen Highlights am StandB1.130-131 gehören die neuen BYD Battery-Box Heimspeicher in Kombination mit denPower-Box Wechselrichtern von BYD. Am 7. Mai haben Besucher auf derVeranstaltung die Möglichkeit, live am Launch-Event für weitere neueHeimspeichersysteme, wie der Battery-Box HVB, Battery-Box HVS+ und Battery-BoxHVM+, teilzunehmen. Neben den neuen Systemen werden am Stand auch beliebteModelle wie das Niedervoltsystem Battery-Box LV5.0+ und der dazu passendeWechselrichter Power-Box SL7/8/10K zu sehen sein.Auf der The Smarter E Europe, feiert BYD Energy Storage zudem sein 10-jährigesJubiläum für Residential Storage und zeigt Meilensteine der Erfolgsgeschichte.Seit der Einführung des ersten Heimspeichersystems hat sich insbesondere dieProduktlinie Battery-Box als eine der beliebtesten und vertrauenswürdigstenHeimspeicherlösungen weltweit etabliert. Das System ist für seine Sicherheit,Zuverlässigkeit und Flexibilität bekannt, sodass Partner und Kunden es an ihrespezifischen Anwendungsfälle anpassen können. "Unsere Energiespeichersystemebasieren auf BYDs über dreißigjähriger Erfahrung in der Entwicklung undAnwendung von Batterietechnologien. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir in denletzten zehn Jahren mit der Bereitstellung effizienter und zuverlässigerEnergiespeicher zur europäischen Energiewende beitragen konnten", erklärt JiangFeng, Residential Energy Storage System Director von BYD Energy Storage. "UnserErfolg in Europa basiert nicht nur auf der Qualität unserer Produkte, sondernauch auf der engen Zusammenarbeit und Unterstützung unserer vielen Partner vorOrt, denen wir an dieser Stelle nochmals herzlich für ihren Beitrag dankenmöchten."Die erste End-to-End-Lösung von BYD Energy Storage für HeimspeicherDie neueste Ergänzung der Produktfamilie, die Battery-Box HVE, wird ab Ende Juniauf dem europäischen Markt erhältlich sein und in Kombination mit den Power-BoxWechselrichtern von BYD Energy Storage angeboten. Damit stellt BYD seine ersteEnd-to-End-Speicherlösung für Privathaushalte vor. Der dreiphasigeHybridwechselrichter unterstützt eine Leistung von 5-15 kW, der einphasigeHybridwechselrichter eine Leistung von 3-6 kW und kann bei Spitzenleistung 150Prozent der Nennleistung liefern. Das System ist in Konfigurationen von 6,43 kWh