Heute: Börsen Öffnungszeiten sowie Zahlen von Apple, Mastercard & McDonald's

Konjunkturdaten

Japan: BoJ, Zinsentscheid

02:30 Uhr, Japan: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25 (endgültig)

08:30 Uhr, Schweiz: BFS: Detailhandelsumsätze 3/25

08:30 Uhr, Schweiz: BFS: Dienstleistungsumsätze 3/25

10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25

14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25 (2. Veröffentlichung)

16:00 Uhr, USA: Bauinvestitionen 3/25

16:00 Uhr, USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 4/25

Hinweis

Feiertag

Börsen geschlossen in: Deutschland, Australien, Schweiz, Dänemark, Norwegen, Italien, Schweden, Finnland, Belgien, Spanien, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Russland, Hongkong, Korea, Singapur



