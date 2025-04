KONJUNKTUR vom 23.04.2025 - 17.00 Uhr

IWF: Zölle belasten Haushaltslage - Staatsschulden steigen

WASHINGTON - Die gewaltigen Zölle von US-Präsident Donald Trump und entsprechende Vergeltungsmaßnahmen belasten dem Internationalen Währungsfonds (IWF) zufolge die globale Haushaltslage. Neue Zölle verursachen Angebots- und Nachfrageschocks, schüren Unsicherheit, treiben Finanzierungskosten in die Höhe, erhöhen die Volatilität der Finanzmärkte und schwächen die Wachstumsaussichten, wie es in dem in Washington veröffentlichten IWF-Bericht "Fiscal-Monitor" heißt.

