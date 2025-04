Huasun Energy stellt auf der Intersolar Europe 2025 die nächste Generation von HJT-Solarmodulen vor

MÜNCHEN, 23. April 2025 /PRNewswire/ -- Auf der Intersolar Europe 2025 wird Huasun Energy, der weltweit größte Hersteller von Heterojunction-Produkten (HJT), zwei HJT-Innovationen der nächsten Generation vorstellen, die neue Grenzen der Solareffizienz und -anwendung aufzeigen. Am Stand A2.550 wird das Unternehmen außerdem sein komplettes Sortiment an Hochleistungsmodulen vorstellen, die auf der firmeneigenen Zero-Busbar-Plattform (0BB) basieren, die für ihre überragende Energieausbeute, Bifazialität und thermische Stabilität in verschiedenen Szenarien bekannt ist.

Im Mittelpunkt des Messestandes steht das Kunlun Series G12-132 Modul, ein bifaziales Ultra-High-Produkt, das für vertikale PV-Installationen optimiert ist. Mit einer Bifazialität von nahezu 100 % und einer robusten Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen ist die Kunlun-Serie darauf ausgelegt, den Ertrag am Morgen und am Nachmittag zu maximieren und die Energieproduktion auf die Spitzenpreiszeiten abzustimmen. Die Auszeichnung als Finalist in der Kategorie Photovoltaik des „The smarter E AWARD 2025" ist eine weitere Bestätigung für seine Innovation und sein Marktpotenzial.