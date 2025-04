Canada Nickel begrüßt Gesetzgebung in Ontario zur Unterstützung einer verantwortungsvollen Erschließung kritischer Mineralien

TORONTO, 23. April 2025 – Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel“ oder „das Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-c ...) (TSX V: CNC) (OTCQB: CNIKF) hat die Einführung des Gesetzes „Protect Ontario by Unleashing Our Economy Act, 2025“ durch die Regierung von Ontario begrüßt, das darauf abzielt, Bürokratie abzubauen und eine effizientere Entwicklung kritischer Mineralprojekte in der gesamten Provinz zu ermöglichen. Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, die Fristen für die Genehmigung von Projekten zu verkürzen, da der dringende und wachsende Bedarf an verantwortungsvoll gewonnenen strategischen Mineralien wie Nickel anerkannt wird, die für die Umstellung auf saubere Energie in Nordamerika und die zukünftige industrielle Wettbewerbsfähigkeit unerlässlich sind.