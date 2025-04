Boeing - Aktie im Rampenlicht - 23.04.2025

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Boeing in den letzten drei Monaten Verluste von -13,94 % verkraften.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,54 % geändert.

Der Flugzeugbauer Boeing gewinnt in seiner Dauerkrise wieder etwas Boden unter den Füßen. Auch weil die Flugzeugproduktion anzog, verbrannte der Konzern im ersten Quartal weniger Geld als gedacht. Zudem zeigte sich Boeing-Chef Kelly Ortberg am …

Die zuletzt wieder gestiegene Risikofreude der US-Anleger hält am Mittwoch an. Ein Bericht des "Wall Street Journal", wonach die USA eine teils deutliche Senkung der China-Zölle erwägen, sorgte für Freude am Aktienmarkt. So stieg der Dow Jones …

