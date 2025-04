Deutlich höher - Signale für Zollstreit-Deeskalation

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch nochmals deutlich erholt. Entspannungssignale im Zollstreit beflügelten. Der EuroStoxx 50 schloss mit plus 2,77 Prozent auf 5.098,74 Punkten. Außerhalb des Euroraums ging es für den Schweizer SMI um 1,39 Prozent auf 11.808,71 Punkte nach oben. Der britische FTSE 100 gewann 0,90 Prozent auf 8.403,18 Punkte.

Ein Bericht des "Wall Street Journal", wonach die USA eine teils deutliche Senkung der China-Zölle erwägen, sorgte am Nachmittag für zeitweise ausgelassene Freude am Aktienmarkt. Mit in der Spitze mehr als 5.123 Punkten hatte der EuroStoxx seine Verluste seit der Anfang April von US-Präsident Donald Trump losgetretenen Zoll-Lawine gegen praktisch die ganze Welt vollständig wettgemacht.

Dass die Gewinne später wieder etwas verringert wurden, dürfte mit einer Aussage von US-Finanzminister Scott Bessent zusammenhängen, wonach es kein einseitiges Angebot von Trump zur Senkung der Zölle auf chinesische Produkte geben werde./ajx/he