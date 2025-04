Top-Händler nehmen an Taoshis dezentralem Handelswettbewerb teil, um leistungsstarke Anlagestrategien zu crowdsourcen und sich einen Anteil am Belohnungspool von über 30 Millionen US-Dollar zu sichern

SAN FRANCISCO, 23. April 2025 /PRNewswire/ -- Taoshi, ein führendes Unternehmen im Bereich der dezentralen Finanzen auf dem Bittensor Network, bietet Top-Finanzhändlern die Möglichkeit, an einem fortlaufenden Handelswettbewerb teilzunehmen, um leistungsstarke, risikoangepasste Anlagestrategien zu entwickeln und Teil von Taoshis Eliteteam von Händlern zu werden. Sobald Händler die Challenge-Phase bestanden haben, können sie gegen andere antreten, um sich einen Anteil an einem jährlich ausgeschütteten Belohnungspool von über 30 Millionen US-Dollar* zu sichern, dem größten Pool für Handelssignale weltweit. Taoshi möchte die klügsten Köpfe der Finanzwelt anziehen, um reale Anlageherausforderungen zu lösen, indem es Anreize und Belohnungen für effektive Handelsstrategien schafft.

Taoshi trägt dazu bei, die bahnbrechende Anwendung der Blockchain zu verwirklichen: vergütete, crowdsourced Innovation. Das Unternehmen ist ein dezentralisiertes Finanztechnologieunternehmen, das auf Bittensor aufbaut, einer genehmigungsfreien dezentralen Wirtschaft, die künstliche Intelligenz (KI) und Blockchain-Technologie kombiniert, um ein offenes Peer-to-Peer-Netzwerk für die Entwicklung und den Austausch von Gütern zu schaffen.

Taoshis Proprietary Trading Network (PTN) Bittensor Subnet 8 sammelt erstklassige Anlagestrategien von Händlern, die die 60-tägige Challenge-Phase erfolgreich abgeschlossen haben. Das interne Quantenteam von Taoshi analysiert diese Strategien, um eine „Superstrategie" zu entwickeln, die sich in Echtzeit an die Marktbedingungen anpasst. Händler, die die 60-tägige Challenge-Phase bestehen, sind sofort berechtigt, einen Anteil an den jährlichen Belohnungen in Höhe von über 30 Millionen US-Dollar zu verdienen.

Darüber hinaus können sich einzelne Händler oder Teams optional für ein Vertragsprogramm mit Taoshi bewerben. Wer die Challenge besteht, erhält dabei das Äquivalent von 100.000 US-Dollar in Taoshis eigenem Theta-Token und qualifiziert sich darüber hinaus für die Teilnahme am Wettbewerb um den jährlich ausgeschütteten Belohnungspool von über 30 Millionen US-Dollar.