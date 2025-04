Beatbot setzt sich gemeinsam mit Oceana für den Schutz der Meere ein und startet das Nachhaltigkeitsprogramm „Beatbot For Future"

Im Rahmen des Programms wird ein Teil des Erlöses ausgewählter Produkte – darunter der AquaSense 2 Ultra und die RoboTurtle in limitierter Auflage – zur Finanzierung von drei Hauptbereichen eingesetzt:

Umweltschutz: Unterstützung von Initiativen zum Schutz mariner Ökosysteme und gefährdeter Arten

Unterstützung von Initiativen zum Schutz mariner Ökosysteme und gefährdeter Arten MINT-Bildung und -Innovation: Förderung von Jugendlichen in Robotik- und Nachhaltigkeitsprogrammen bei gleichzeitiger Entwicklung energieeffizienter Roboterlösungen

Förderung von Jugendlichen in Robotik- und Nachhaltigkeitsprogrammen bei gleichzeitiger Entwicklung energieeffizienter Roboterlösungen Soziales Engagement: Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Organisationen zur Förderung lokaler Sozialprojekte

Eine strategische Allianz mit Oceana

Als tragende Säule des Beatbot For Future-Programms unterstreicht die Partnerschaft mit Oceana den Einsatz von Beatbot für den Schutz der Meere. Beatbot wird Lehrinhalte in Oceanas Marine Life Encyclopedia sponsern und Kampagnen zum Schutz von Meereslebensräumen, Meeresschildkröten und anderen Meeresbewohnern unterstützen.

„Wir sind dankbar für die Partnerschaft mit Beatbot und die Möglichkeit, ein neues Publikum für die Mission von Oceana zu begeistern", erklärt Jon Frank, Director of Global Corporate and Celebrity Partnerships bei Oceana. „Ihre Unterstützung wird Oceana helfen, Kampagnen zum Schutz des Meereslebens zu gewinnen, die Gesundheit der Ozeane wiederherzustellen und weltweit effektive Kampagnen durchzuführen."

Eine gemeinsame Vision für Nachhaltigkeit

„Die Zusammenarbeit mit Oceana am Tag der Erde bringt unser Engagement für eine grünere Zukunft zum Ausdruck", so York Guo, CMO bei Beatbot. „Dank dem Beatbot For Future-Programm und der Unterstützung durch unsere Kunden investieren wir in einen nachhaltigen Wandel. Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und ein starkes Engagement für die Gemeinschaft und den Planeten stehen im Mittelpunkt unserer Mission – von unseren Initiativen bis hin zu unserer branchenführenden 3-Jahres-Ersatzgarantie. Wir laden gleichgesinnte Partner ein, sich uns anzuschließen und gemeinsam Veränderungen anzustoßen.