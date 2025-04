Innovation trifft auf Klangkultur (FOTO)

München (ots) - In gut drei Wochen ist es endlich so weit: Vom 15. bis 18. Mai

2025 öffnet die HIGH END 2025 in München ihre Tore und bietet sowohl der

Fachwelt als auch einem interessierten Publikum ein einzigartiges Erlebnis rund

um hochwertige Audiotechnik. Rund 500 Aussteller werden mit über 800 Marken

vertreten sein und präsentieren ihre Innovationen und audiophilen Highlights -

von edlen Plattenspielern über smarte Streaminglösungen bis hin zu klangvollen

Lautsprechersystemen.



WORLD OF HEADPHONES - Klanggenuss zum Anfassen





Mit der WORLD OF HEADPHONES hat sich innerhalb der HIGH END eine eigenständigePlattform etabliert, die Kopfhörerbegeisterte aus aller Welt anzieht. In Halle 1präsentieren über 70 Marken ihre neuesten Modelle und innovatives Zubehör -übersichtlich, kompakt und zum direkten Ausprobieren. Ob für Musikliebhaber,Podcast-Fans oder Social-Media-Nutzer: Die Besucherinnen und Besucher haben hierdie einmalige Gelegenheit, unterschiedlichste Kopfhörer live zu testen und denperfekten Klang für ihre individuellen Ansprüche zu entdecken.Gaming Zone - Finest Sound in Gaming live erlebenIm letzten Jahr feierte sie ihre Premiere, und auch auf der HIGH END 2025 istsie wieder ein spannender Erlebnisbereich für alle, die Gaming lieben und dabeinicht auf guten Sound verzichten möchten. In Kooperation mit unserem Partnerkonsolenfan.de können die Besucher auf einer gesonderten Fläche in Halle 1,direkt bei der WORLD OF HEADPHONES, eine große Auswahl an Gaming Equipment anverschiedenen Spielkonsolen ausprobieren und dabei unmittelbar erleben, wieguter Sound die Gaming-Erfahrung verbessern kann.IPS - Die OEM-Messe für die AudiobrancheEbenfalls in Halle 1 angesiedelt ist die IPS - International Parts + Supply, diesich als zentrale Zuliefermesse der Audiobranche etabliert hat. Sie bringtHersteller, Dienstleister und Zulieferer an einem Ort zusammen und schafftideale Voraussetzungen für den direkten Austausch innerhalb der gesamtenWertschöpfungskette. Ergänzt wird die Veranstaltung durch den ALTI Pavillon, derin Kooperation mit der ALTI Association realisiert wird. Damit ist die IPS auch2025 wieder ein wichtiger Treffpunkt für Fachleute aus den Bereichen HiFi,Akustik und professionelle Audiotechnik.SOUNDSCLEVER - High-End-Klang zum fairen PreisDie beliebte Initiative SOUNDSCLEVER beweist, dass exzellente Klangqualität keinLuxusgut sein muss. Komplett spielfertige Audiosysteme, bestehend ausKomponenten renommierter Marken, dürfen insgesamt nicht mehr als 5.000 Eurokosten. Sie bieten musikbegeisterten Einsteigerinnen und Einsteigern eine