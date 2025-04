BioVaxys und SpayVac-for-Wildlife erweitern Lizenzvereinbarung auf kommerzielle Aquakultur

Vancouver, Bc, und Madison, Wisconsin (ots/PRNewswire) - Antragsverfahren zur

behördlichen Zulassung von SpayVac für Wildpferde und frei lebende

Hirschpopulationen läuft



BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) ("BioVaxys") und

SpayVac for Wildlife, Inc. freuen sich, gemeinsam die Erweiterung der

Anwendungsbereiche der aktuellen Lizenzvereinbarung um die kommerzielle

Aquakultur sowie den Markt für Zuchtfische bekannt zu geben. Mit dieser

Erweiterung der Anwendungsbereiche umfasst der Markt für SpayVac-for-Wildlife

nun auch Impfstoffe zur Geburtenkontrolle ohne Booster für die Aquakultur sowie

für übermäßig vermehrte wilde/verwilderte/invasive Tiere und ausgewählte Nutz-

und Haustiere, was das globale Umsatzpotenzial von SpayVac erheblich steigert.





Der weltweite Markt für gezüchteten Atlantischen Lachs und Regenbogenforellenstellt für SpayVac eine bedeutende kommerzielle Chance dar. Laut Seafish , einerbritischen Behörde zur Förderung der Aquakulturindustrie, beläuft sich diejährliche Fangmenge dieser beiden Arten auf insgesamt etwa 3,28 Millionenmetrische Tonnen, was schätzungsweise 800 Millionen einzelnen Fischenentspricht. Thomas D'Orazio, Geschäftsführer von SpayVac-for-Wildlife, erklärt:"Dies stellt einen bedeutenden Markt für die Verhütungsimpfstoffe von SpayVacdar, die als Alternative zur Triploidie entwickelt werden - einer Form derGenmanipulation, die häufig in der Aquakultur eingesetzt wird, um Sterilität zuinduzieren. Mit nur einer einzigen Dosis bietet der immunologische Ansatz vonSpayVac den Produzenten eine skalierbare und kostengünstige Lösung für dieFortpflanzungskontrolle bei Zuchtfischen und eröffnet damit bedeutendeAbsatzmöglichkeiten für Impfstoffe im globalen Aquakultursektor." ErsteProof-of-Concept-Versuche in der Aquakultur sind bereits in vollem Gange, unddas Programm ist nun in die zweite Entwicklungsphase eingetreten, in der derSchwerpunkt auf der Optimierung des Zeitpunkts der Injektion innerhalb desLebenszyklus der Fische liegt.SpayVac-Impfstoffe bieten einen neuen und bahnbrechenden Ansatz zurImmunsterilisation, der Tiere mit einer einzigen Dosis unfruchtbar macht. DieseMethode ist einfach und wirtschaftlich. Das Herzstück der Technologie vonSpayVac ist eine patentierte, auf Liposomen basierende Verabreichungsplattform,die von BioVaxys entwickelt und an SpayVac lizenziert wurde und darauf ausgelegtist, lang anhaltende, gezielte Immunantworten zu erzeugen. Diese Liposomenbestehen aus natürlich vorkommenden Phospholipiden, kapseln das Antigen ein undverbessern die Reaktion des Immunsystems auf die Impfung. Verschiedene Antigenezielen auf unterschiedliche Stellen im Fortpflanzungssystem ab. Beispielsweise