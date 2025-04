Packsize übernimmt Sparck Technologies von Standard Investment und baut damit seine weltweite Führungsposition im Bereich automatisierte Verpackungslösungen aus

Die Übernahme stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Wachstumsstrategie von Packsize dar und festigt die Position des Unternehmens als weltweit führender Anbieter in der automatisierten Verpackungsindustrie. Durch die Kombination der innovativen Technologie und des Servicemodells von Packsize mit den erstklassigen Kartonagen, Deckeln und Trays von Sparck kann das Unternehmen nun das branchenweit umfassendste Lösungsportfolio anbieten, um den sich ständig ändernden Kundenanforderungen gerecht zu werden.

„Sparck ist seit langem für seine Innovationskraft, Zuverlässigkeit und sein starkes Engagement für Nachhaltigkeit bekannt – Werte, die perfekt zu unseren eigenen passen", erklärte David Lockwood, CEO von Packsize. „Durch die Kombination unserer sich ergänzenden Technologien können wir unseren Kunden ein umfassenderes Produktangebot bieten. Mit dieser Akquisition kommen wir unserem Ziel Smart Packaging for a Healthy Planet einen Schritt näher, da wir nun noch schneller in der Lage sind, unseren Kunden weltweit nachhaltigere und maßgeschneiderte Verpackungslösungen anzubieten."

„Die Aufnahme von Sparck in das Packsize-Team ist ein strategischer Schritt, der unser Angebot für unsere Kunden erweitert – insbesondere in Umgebungen mit hohen Volumina und hoher Effizienz", erklärte Brian Reinhart, Chief Revenue Officer bei Packsize. „Mit den Lösungen von Sparck für Boxen, Deckel und Trays können wir ein breiteres Spektrum an Verpackungsherausforderungen bewältigen. Es geht nicht nur um Wachstum, sondern um die Bereitstellung intelligenterer und nachhaltigerer Automatisierung in großem Maßstab."

Sparck Technologies mit Hauptsitz in Drachten, Niederlande, ist vor allem für seine fortschrittlichen Systeme CVP Impack und CVP Everest bekannt – automatisierte Lösungen, die den Durchsatz optimieren und Abfall reduzieren, indem sie maßgeschneiderte Kartons in großen Mengen herstellen. „Diese Übernahme ist eine perfekte Ergänzung", erklärte Kees Oosting, CEO von Sparck. „Dadurch können wir unseren Kunden schneller und in größerem Umfang einen Mehrwert bieten, als es jedes Unternehmen für sich allein erreichen könnte."

