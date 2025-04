SUESS MicroTec - Aktie im Rampenlicht - 23.04.2025

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von SUESS MicroTec in den letzten drei Monaten Verluste von -36,90 % verkraften.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,66 % geändert.

EQS Stimmrechtsmitteilung: SUSS MicroTec SE SUSS MicroTec SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 23.04.2025 / 18:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - …

Die internationalen Aktienmärkte zeigen heute eine positive Dynamik. Besonders der DAX und der TecDAX glänzen mit starken Zuwächsen, während auch die US-Märkte optimistisch gestimmt sind.