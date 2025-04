SANY beeindruckt auf der bauma 2025 mit nachhaltigem Lineup und digitaler Intelligenz

München (ots/PRNewswire) - Die 34. bauma, die weltweit führende Fachmesse für

Baumaschinen, wurde kürzlich in München, Deutschland, erfolgreich abgeschlossen.

Unter dem Motto "Die Welt der Effizienz, Ihr Partner für beste Ergebnisse"

präsentierte die SANY Group gemeinsam mit Putzmeister auf ihrem 5256 m3 großen

Messestand spektakuläre Innovationen und Technologien und zog damit große

Aufmerksamkeit auf sich. Am Eröffnungstag konnte SANG mehr als 200 Kunden für

sich gewinnen und Aufträge im Wert von fast 3 Milliarden Yuan (ca. 360,3

Millionen Euro) sichern.



In diesem Jahr präsentierte SANY 35 Vorzeigeprodukte, darunter Bagger,

Teleskoplader, Radlader, Krane, Gabelstapler und Straßenbaumaschinen. Davon sind

31 CE-zertifiziert, 15 wurden weltweit eingeführt und 11 sind elektrisch, was

SANYs Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation unterstreicht.





Topaktuelle Produktpalette mit weltweiten Premieren



SCC2000A-EV: Der größte rein elektrische Gitterausleger-Raupenkran von SANY mit

einer 422-kWh-Hochleistungsbatterie von CATL für bis zu 9 Stunden Betriebszeit.

Der 234-kW-Danfoss-Motor liefert starke Leistung für anspruchsvolle Aufgaben.

Mit einer Tragfähigkeit von 200 t verfügt er über einen 86 m langen

Hauptausleger, einen 30 m langen festen Ausleger und einen 63 m langen

Wippausleger. Er entspricht der CE-Zertifizierung und den europäischen

Transportvorschriften.



STR50E: Der branchenweit erste 5-Tonnen-E-Roller ist mit einer 60-kWh-Batterie

ausgestattet, die einen Dauerbetrieb von über 7 Stunden ermöglicht und über

gemeinsame EV-Ladestationen in nur 60 Minuten schnell aufgeladen werden kann.

Angetrieben von einem CATL-Batteriesystem mit flüssigkeitsgekühltem

Wärmemanagement, arbeitet er zuverlässig bei Temperaturen von -20 °C bis 50 °C,

mit über 2.000 getesteten Betriebsstunden und mehr als 2.000 Ladezyklen - das

entspricht einer Lebensdauer von 30 Jahren.



SY215E: Der Flaggschiff-Elektrobagger, angetrieben von einer

422-kWh-CATL-Batterie und einem 150-kW-Hochleistungsmotor, gewährleistet 6 bis 8

Stunden Dauerbetrieb unter europäischen Arbeitsbedingungen. Mit dualer

CCS2-Ladung (100 % in 1,5 Stunden) und 360-Grad-KI-Kameras für die Erkennung von

Menschenzonen erhöht er sowohl die Sicherheit als auch die Effizienz.



STH625E: Der erste kompakte Teleskoplader von SANY, der für Europa entwickelt

und für enge Platzverhältnisse konzipiert wurde. Mit einer Breite von 1,85 m und

einer Höhe von 1,92 m ist er kompakt und leistungsstark zugleich. Eine

34-kWh-Batterie ermöglicht eine Betriebsdauer von 8 Stunden bei einer

Fahrgeschwindigkeit von 20 km/h.



Digitale Intelligenz rückt in den Mittelpunkt



Die Digital Intelligence Exhibition Zone von SANY zog ebenfalls zahlreiche

Besucher an, wobei die MySANY-Plattform und das intelligente Baggersystem

Mechlink großes Interesse und viele Anfragen hervorriefen.



Das intelligente Baggersystem Mechlink wurde von Yaowu Technology und dem

Forschungs- und Entwicklungsinstitut für Großbagger von SANY Heavy Machinery

entwickelt und ist für Großbagger in rauen und gefährlichen Einsatzbedingungen

konzipiert. Durch die Verwendung von 5G mit extrem niedriger Latenzzeit

ermöglicht es intelligente Grabungen auf L2-Ebene mit einem Klick und

gewährleistet Sicherheit, Effizienz und fortschrittliche Intelligenz.



Ein weiterer Höhepunkt war eine Live-Demonstration der Baggerfernsteuerung von

München, Deutschland, aus nach Huzhou, China - eine Strecke von über 8.500

Kilometern -, die mehr als 200 Teilnehmer anlockte und mit großem Beifall

aufgenommen wurde.



Die europäische Reise von SANY begann 2009 mit dem Einstieg in Bedburg,

Deutschland. Seitdem hat das Unternehmen in ganz Europa ein solides Ökosystem

aufgebaut, das Forschung und Entwicklung, Produktion, Marketing und Kundendienst

umfasst. Mit 150 Händlern, 120 Vertriebsexperten, 70 Servicefahrzeugen und einem

Ersatzteilbestand im Wert von 20 Millionen Euro übertrifft SANY stets die

Erwartungen seiner Kunden und erfüllt die Marktanforderungen nach sauberen,

umweltfreundlichen und nachhaltigen Produkten.



