Hongqi startet „Shared-Value Mobility Union", um gemeinsam ein neues Luxus-Ökosystem aufzubauen

Auf der Messe präsentierte HONGQI eine Reihe von bahnbrechenden Produkten, Technologien und Errungenschaften. Vor dem weltweiten Markteintritt traf sich Liu Yigong, Geschäftsleiter der China FAW Group Co., Ltd. und Vorsitzender des HONGQI-Betriebsausschusses, mit europäischen Partnern und bedankte sich für deren Unterstützung bei der globalen Expansion der Marke.

SHANGHAI, 24. April 2025 /PRNewswire/ -- Am 23. April wurde die 21. Auto Shanghai offiziell eröffnet. Am selben Tag hielt HONGQI eine Pressekonferenz zum Thema Globalisierung ab, auf der das Unternehmen seine Vision vom Aufbau einer „Shared-Value Mobility Union" mit Nutzern und Partnern vorstellte und neue Modelle wie den HONGQI GUOYA, den EH5 und den EHS5 präsentierte.

Auf der Pressekonferenz betonte Liu Changqing, stellvertretender Vorsitzender der China FAW Group Co., Ltd. und Vizevorsitzender des HONGQI-Betriebsausschusses, dass HONGQI vier Jahre in Folge eine Verdopplung seiner Auslandsverkäufe erzielt habe. Auf der Grundlage des traditionellen chinesischen Wertes „Alle Schöpfungen mit Harmonie betrachten" wird HONGQI gemeinsam mit Nutzern und Partnern eine „Shared-Value Mobility Union" aufbauen, die gemeinsame Markenbildung, technologische Inklusion und die Weiterentwicklung der lokalen Automobilindustrie fördern wird. HONGQI strebt für alle Beteiligten „gegenseitiges Wachstum, gemeinsame Gestaltung und Win-Win-Situationen" an.

Giles Taylor, Vizepräsident für globales Design und Kreativdirektor der FAW Group, stellte dem internationalen Publikum die Modelle HONGQI EH5, EHS5 und HONGQI Guoya vor. EH5 und EHS5 sind die neuesten Ergänzungen des wachsenden Portfolios an Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnologie von HONGQI und bauen auf dem Erfolg der Modelle EH7 und EHS7 auf den internationalen Märkten auf. Guoya, ein luxuriöses Flaggschiffmodell, verkörpert den nächsten Schritt in HONGQIs Streben nach „World's New Luxury" (dem neuen Luxus der Welt) und wurde bereits auf dem Goodwood Festival of Speed 2024 und dem Pariser Autosalon mit Spannung erwartet. Das Debüt dieser Modelle stärkt die Palette der Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnologie von HONGQI und bietet einem breiteren globalen Publikum ein verbessertes umweltfreundliches Mobilitätserlebnis.

Darüber hinaus überreichte Yang Dayong, Vorsitzender der Auslandsgeschäftsabteilung der China FAW Group Co., Ltd. und Vorsitzender der China FAW Group Import & Export Co., Ltd. (HONGQI Global), der renommierten europäischen Stoffmarke SCABAL die „HONGQI Alliance Medal" und markierte damit einen Meilenstein in ihrer Zusammenarbeit seit 2024. Diese Partnerschaft ist ein Beispiel für ein neues Crossover-Modell für chinesische Automarken. Joyce Jonathan, die erste weltweite Nutzerin des EHS7, war ebenfalls bei der Veranstaltung anwesend und brachte ihre tiefe Verbundenheit mit HONGQI mit einem wunderschönen Lied zum Ausdruck.

In der dynamischen globalen Automobilindustrie von heute unternimmt HONGQI proaktive Schritte, um die Zusammenarbeit zu verbessern und eine zukunftsorientierte Lösung für die internationale Erschließung chinesischer Marken anzubieten. Mit Blick auf die Zukunft strebt HONGQI danach, mit überlegenen Produkten, einer inklusiveren und dynamischeren Markenstärke sowie bahnbrechenden Kooperationen mehr Wert für globale Partner, Nutzer und Gemeinschaften zu schaffen und gleichzeitig eine wunderbare und neue Zukunft für die Mobilität zu gestalten. HONGQI, für die Welt!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2671164/image_5028817_37234034.jpg

