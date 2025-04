KURSZIEL STEIGT! D-Wave, Palantir, Siemens Energy, First Hydrogen Aktie Unternehmen wie D-Wave und Palantir treiben mit den Zukunftsthemen Quantencomputing und Künstliche Intelligenz den Stromverbrauch auf immer neue Höhen. Abhilfe sollen kleine modulare Atomreaktoren (SMRs) in Verbindung mit Wasserstoff bringen. First …