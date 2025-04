ChangAn Automobile setzt mit dem Thema "Gemeinsam für eine intelligentere Welt" auf der Auto Shanghai 2025 auf Innovation

Shanghai (ots/PRNewswire) - ChangAn Automobile (https://www.globalchangan.com/)

("ChangAn" oder "das Unternehmen"), ein Unternehmen für intelligente,

kohlenstoffarme Mobilitätstechnologie, stellte auf der Auto Shanghai 2025

offiziell sein Thema Together for a Smarter World vor. Bei der Veranstaltung

standen die drei Hauptstrategien des Unternehmens im Mittelpunkt: die

Shangri-La-Mission für neue Energie, der Dubhe-2.0-Plan für Intelligenz und der

Vast-Ocean-Plan für die globale Expansion, der den Beginn eines neuen Kapitels

in der fortschrittlichen, grünen Automobiltechnologie markiert.



Im Rahmen seiner laufenden Umstrukturierung hat ChangAn durch seine drei

Kernstrategien große technologische Fortschritte gemacht. Im Rahmen der

Shangri-La-Mission entwickelte das Unternehmen die

Golden-Shield-Festkörperbatterie und eine ganze Reihe neuer Energieprodukte,

darunter den BlueCore 3.0 Antriebsstrang und das branchenweit erste PREV, das

PHEV- und REEV-Technologien kombiniert. Der Dubhe-2.0-Plan verfügt über

fortschrittliche intelligente Systeme wie den Intelligent TS Drive, das

Intelligent TY Cockpit und das Intelligent TH Chassis. Der Vast-Ocean-Plan hat

die globale Präsenz von ChangAn erweitert, insbesondere in Europa.







Automobile eine solide Grundlage in den Bereichen neue Energien und intelligente

Mobilität geschaffen und die Einführung intelligenter Fahrzeuge der nächsten

Generation vorangetrieben. Auf der Auto Shanghai 2025 stellte ChangAn mit den

drei Flaggschiff-Modellen CHANG-AN Q07, DEEPAL S09 und AVATR 06 eine neue

Generation intelligenter Lösungen seiner drei Kernmarken vor, die die führende

Rolle des Unternehmens bei der Förderung und Verbreitung intelligenter Mobilität

unterstreichen. Sie verdeutlichen jeweils die Führungsrolle des Unternehmens bei

der Entwicklung digitaler, intelligenter Automobile. Als Weltneuheit

präsentierte das Unternehmen ein zukünftiges Mobilitätsangebot mit fliegenden

Autos, humanoiden Robotern, Roboterhunden, Robotern mit Rädern und intelligenten

Exoskeletten. Diese Innovationen boten eine eindrucksvolle Vision der

Verkehrslandschaft von morgen und der Rolle von ChangAn bei deren Gestaltung.



ChangAn brachte auch über 500 nationale und internationale Medien und mehr als

600 globale Partner zusammen, um die digital-intelligenten Errungenschaften

seiner drei Hauptmarken zu sehen. Im Rahmen des Markenpavillons, der

Präsentation von Spitzentechnologien und eines globalen Medienbriefings konnte

ChangAn seine Innovationsfähigkeit eindrucksvoll unter Beweis stellen und damit

Durch jahrelange Investitionen in Forschung und Entwicklung hat ChangAn





