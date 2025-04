BGH prüft Erfolgshonorar bei Studienplatzzusage

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Bundesgerichtshof (BGH) prüft am Donnerstag (9.00 Uhr) die Vertragsbedingungen einer Firma, die Bewerberinnen und Bewerbern aus Deutschland Medizin-Studienplätze an ausländischen Universitäten vermittelt. Laut einer Klausel wird ein Erfolgshonorar in Höhe einer Jahresstudiengebühr der jeweiligen Uni schon bei einer Studienplatz-Zusage fällig. Ob das rechtens ist, klärt der erste Zivilsenat in Karlsruhe. Ein Urteil wird später erwartet.

Mehrere Tausend Menschen studieren im Ausland Medizin, weil sie wegen ihres Notenschnitts beim Abitur in Deutschland keinen Platz bekommen. Viele kümmern sich selbst um eine Zulassung. Einige wenden sich dafür an Unternehmen, die dabei helfen - wie im konkreten Fall StudiMed.