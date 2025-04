Termine am 24. April 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 24. April 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: SGS, Q1-Umsatz

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Nestle, Q1-Umsatz (10.30 h Analystenkonferenz) 07:00 CHE: Vontobel, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Roche, Q1-Umsatz

07:00 CHE: STMicroelectronics, Q1-Zahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Air Liquide, Q1-Umsatz

07:00 FRA: Thales, Q1-Umsatz

07:00 FIN: Nokia, Q1-Zahlen

07:00 KOR: Hyundai, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Telia Company AB, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Husqvarna, Q1-Zahlen

07:00 BEL: Orange, Q1-Zahlen

07:15 CHE: SNB, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Dassault Systemes, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Carrefour, Q1-Umsatz

07:30 NLD: KPN, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Q1-Zahlen (14.00 h Call)

07:30 DEU: Vossloh, Q1-Zahlen

07:30 KOR: LG Electronics, Q1-Zahlen

07:45 ITA: Eni, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Unilever, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Asos plc, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Relx, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Willis Towers Watson, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Anglo American, Q1-Umsatz

08:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q1-Umsatz

08:00 FRA: Renault, Q1-Umsatz

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q1-Zahlen

09:00 FRA: Kleppiere, Hauptversammlung

10:00 DEU: Schaeffler, Hauptversammlung

10:30 GBR: Relx, Hauptversammlung

11:00 BEL: UCB, Hauptversammlung

11:00 DEU: Frosta, Hauptversammlung

12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen

12:00 USA: Comcast, Q1-Zahlen

12:00 USA: Dow, Q1-Zahlen

12:30 USA: Merck & Co, Q1-Zahlen

12:30 USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen

12:30 USA: Valero Energy, Q1-Zahlen

12:30 USA: Hasbro, Q1-Zahlen

12:55 USA: Procter & Gamble, Q3-Zahlen

13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q1-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q1-Zahlen

13:00 USA: American Airlines Group, Q1-Zahlen

13:00 USA: T-Mobile US, Q1-Zahlen

14:00 FRA: Engie, Hauptversammlung

14:30 FRA: Danone, Hauptversammlung

14:30 FRA: AXA, Hauptversammlung

15:00 FRA: Kering, Hauptversammlung

15:00 USA: Pfizer, Hauptversammlung

15:00 USA: Boeing, Hauptversammlung

16:00 USA: Johnson & Johnson, Hauptversammlung

17:40 FRA: Michelin, Q1-Umsatz

17:45 FRA: Vinci, Q1-Umsatz

18:00 FRA: Accor, Q1-Umsatz

18:05 FRA: Saint-Gobain, Q1-Umsatz

22:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q1-Zahlen

22:05 USA: Verisign Inc., Q1-Zahlen

22:05 USA: Intel, Q1-Zahlen

22:05 USA: Alphabet, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 3/25

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 3/25

07:00 FIN: Erzeugerpreise 3/25

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 3/25 (endgültig)

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 4/25

09:00 ESP: Erzeugerpreise 3/25

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 4/25

10:00 POL: Arbeitslosenquote 3/25

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht

14:30 USA: CFNA-Index 3/25

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 3/25 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 BEL: Geschäftsklima 4/25

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 3/25

18:30 USA: IWF und Weltbank, Frühjahrstagung, G-20-Pressekonferenz

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V. zu den Wärmepumpen-Marktzahlen aus dem ersten Quartal

13:15 DEU: Der geschäftsführende Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck stellt die Frühjahrsprojektion der geschäftsführenden Bundesregierung vor

DEU: Beginn der Verbrauchermesse «Hanseschau Wismar» (bis 27.4.2025)

EUR/GBR: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen besucht Großbritanniens Premierminister Keir Starmer

ZAF: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besucht Südafrika, Pretoria

USA: US-Präsident Donald Trump empfängt den norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre im Weißen Haus

