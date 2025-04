Analyse Ausbildungszahlen in maritimer Wirtschaft gestiegen In der maritimen Wirtschaft ist die Zahl der Auszubildenden laut einem Diskussionspapier im vergangenen Jahr gestiegen. Es gab ungefähr 10.800 Auszubildende - ein Plus von 2,4 Prozent im Vorjahresvergleich. Das geht aus einer Untersuchung des …