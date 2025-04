Bauarbeiten auf S-Bahn-Strecke im Osten Frankfurts

OFFENBACH (dpa-AFX) - Von kommender Woche an müssen sich Fahrgäste im Osten Frankfurts wegen Bauarbeiten auf der S-Bahn-Strecke auf Einschränkungen einstellen. In den Sommer- und Herbstferien wird der Abschnitt zwischen Frankfurt-Mühlberg und Offenbach-Ost komplett gesperrt, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Von Montag, den 28. April, an kommt es zunächst nachts und an den Wochenenden zu Sperrungen.

In den Schulferien zwischen 4. Juli und 18. August sowie vom 2. bis 20. Oktober erforderten Arbeiten an den unterirdischen Stationen Frankfurt-Mühlberg, Offenbach-Kaiserlei, Offenbach-Ledermuseum und Offenbach-Marktplatz jeweils Streckensperrungen, teilt die Bahn weiter mit. Ziel ist unter anderem ein besserer Brandschutz.