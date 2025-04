Chip-Riese SK Hynix legt Top-Zahlen vor, warnt aber vor Nachfrageschwankungen

Doch trotz dieser Erfolge bleibt SK Hynix vorsichtig. Die Nachfrage im zweiten Halbjahr sei unsicher, heißt es. Grund dafür seien geopolitische Risiken wie die US-Zölle, die sich auch auf Halbleiterprodukte auswirken könnten."Während reziproke Zölle zwischen einigen Ländern derzeit ausgesetzt sind, wächst die Sorge, dass Zölle auf Halbleiterprodukte erhoben werden könnten."

High Bandwidth Memory (HBM) – eine Schlüsselkomponente für KI-Server, die unter anderem vom US-Riesen Nvidia verwendet wird – ist ein besonders gefragter Umsatztreiber für SK Hynix. Laut Counterpoint Research konnte sich SK Hynix im ersten Quartal 2025 rund 70 Prozent des HBM-Marktes sichern – und überholte damit erstmals Samsung im gesamten DRAM-Segment mit einem Marktanteil von 36 Prozent.

Ein weiterer Wachstumstreiber: Open-Source-KI-Modelle und sogenannte Sovereign AI-Projekte, also staatlich geförderte KI-Initiativen, heizen die Nachfrage nach Speicher an. SK Hynix sieht sich mit seiner Spezialisierung gut aufgestellt und kündigte am Donnerstag den Bau einer neuen Chipfabrik in Cheongju an. Die Produktion soll Ende 2025 aufgenommen werden. Die langfristige Investitionssumme: über 20 Billionen Won.

Trotz des Erfolgs: Die Aktie verlor in Asien mehr als 1,5 Prozent (06:59 Uhr MEZ). Die Anleger scheinen vorsichtiger zu werden – trotz (oder wegen) des Höhenflugs.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion