Nach Erholungsrally fehlt frischer Schwung

FRANKFURT (dpa-AFX) - An der 22.000-Punkte-Marke tut sich der Dax auf seinem Erholungskurs zunächst schwer mit weiteren Kursgewinnen. Die Indikation des Brokers IG lässt den deutschen Leitindex am Donnerstag geringfügig leichter erwarten: Zwei Stunden vor dem Auftakt lag sie 0,05 Prozent tiefer bei 21.950 Punkten. Marktbeobachtern zufolge bleiben die Märkte aber insgesamt auf Stabilisierungskurs. "Das Hauptthema bleibt eine Fortsetzung der Erholungsrally", schrieben am Morgen die Experten der Commerzbank.

Am Vortag hatte der Dax auf seiner Erholung noch einmal Gas gegeben und zeitweise sogar die 22.000 Punkte überschritten. Auch an der Wall Street ging die Rally wegen neuer Hoffnung im Zollstreit weiter. Nach dem europäischen Handelsschluss tat sich dort allerdings nach oben nichts mehr. In seinen internationalen Handelskonflikten hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, in den nächsten zwei bis drei Wochen Zölle festzusetzen, wenn er keine Fortschritte bei den Gesprächen sehe.

Die nächsten Impulse für den Dax könnten am Donnerstag von der voranschreitenden Berichtssaison und dem am Vormittag anstehenden Ifo-Geschäftsklimaindex ausgehen. Fraglich bleibt, inwieweit sich die Unsicherheit über Donald Trumps Zollpolitik bereits negativ auf das Stimmungsbarometer ausgewirkt hat./tih/mis