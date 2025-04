EWE klagt gegen Handynetz-Entscheidung der Netzagentur

Doch so hart möchte die Netzagentur nicht eingreifen, stattdessen legte sie im März ein "Verhandlungsgebot" fest: Die Netzbetreiber müssen über eine Mitnutzung ihres Netzes verhandeln und sich an "Leitplanken für effektive Verhandlungen" halten. EWE Tel reicht das nicht, und auch das Bundeskartellamt und die Monopolkommission haben Zweifel an einem effektiven Wettbewerb auf dem sogenannten Vorleistungsmarkt.

Meinungen gehen weit auseinander



Das Verhandlungsgebot sei wirkungslos, heißt es von dem Oldenburger Unternehmen. Man halte "eine klare Verpflichtung der Mobilfunknetzbetreiber für unverzichtbar". Die etablierten Netzbetreiber sehen es ganz anders, ihnen ist sogar das Verhandlungsgebot zu scharf formuliert. In einem ähnlichen Sachverhalt war EWE Tel schon einmal erfolgreich: Die Frequenzauflagen von 2019 wurden nach einer Klage der Firma aufgehoben. Allerdings ist diese Entscheidung des Kölner Verwaltungsgerichts bislang nicht rechtskräftig./wdw/DP/zb

