Tesla in der Krise: Musk unter Druck – Was erwartet Anleger jetzt?

Tesla steht vor einer kritischen Phase, da die jüngsten Geschäftszahlen und politische Kontroversen das Unternehmen stark belasten. CEO Elon Musk sieht sich einem enormen Druck gegenüber, während die Tesla-Aktie seit Jahresbeginn um 44 Prozent gefallen ist. Im ersten Quartal 2023 lieferte Tesla 336.681 Fahrzeuge aus, was einem Rückgang von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Analysten erwarten für die bevorstehenden Quartalszahlen einen bereinigten Gewinn von 43 Cent pro Aktie und einen Umsatz von etwa 21,45 Milliarden US-Dollar. Doch viele Beobachter sind sich einig, dass es mehr als nur solide Zahlen braucht, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen.

Die politischen Aktivitäten von Musk, insbesondere seine enge Verbindung zu Donald Trump, haben Proteste und Boykotte ausgelöst, was das Image von Tesla weiter schädigt. Analysten warnen vor einem möglichen Preisverfall, falls Tesla gezwungen ist, mehr in China produzierte Fahrzeuge auf den Weltmarkt zu bringen. Gene Munster von Deepwater Asset Management rät Anlegern zur Geduld und sieht Tesla ab 2026 gut positioniert, um von seiner Vorreiterrolle in der physischen KI zu profitieren.

Die bevorstehenden Quartalszahlen und ein angekündigtes "Live-Update" von Musk könnten entscheidend sein, um die Richtung des Unternehmens zu bestimmen. Investoren hoffen auf klare Botschaften zu Robotaxis, KI und einem Strategiewechsel. Der Druck auf Musk wächst, und es wird erwartet, dass er sich stärker auf die Unternehmensführung konzentriert, um die Herausforderungen zu bewältigen und das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Der Weg vorwärts bleibt jedoch ungewiss, und die kommenden Monate könnten entscheidend für die Zukunft von Tesla sein.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,37 % und einem Kurs von 250,7EUR auf Nasdaq (24. April 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.