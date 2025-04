3M-Aktien steigen um 8%: Quartalszahlen übertreffen alle Erwartungen!

CEO William Brown äußerte sich optimistisch über die Ergebnisse und betonte das organische Umsatzwachstum sowie die Verbesserung der Margen. Die bereinigte operative Marge stieg um 220 Basispunkte auf 23,5 Prozent. Trotz der Herausforderungen durch die aggressive Zollpolitik der US-Regierung unter Donald Trump, die potenzielle Gewinnverluste von 0,20 bis 0,40 US-Dollar pro Aktie mit sich bringen könnte, bleibt das Unternehmen zuversichtlich. Für das Gesamtjahr wird ein Gewinn je Aktie zwischen 7,60 und 7,90 US-Dollar erwartet, was den Markterwartungen entspricht.

Die Aktien von 3M, einem bedeutenden US-Industriekonzern, haben am Dienstag im Dow Jones Index einen bemerkenswerten Kursanstieg von fast 8 Prozent verzeichnet. Dies folgt auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen, die die Erwartungen der Investoren übertrafen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,8 Prozent auf 5,8 Milliarden US-Dollar, was 70 Millionen US-Dollar über den Prognosen lag. Der bereinigte Gewinn pro Aktie betrug 1,88 US-Dollar und lag damit 11 Cent über den Erwartungen, obwohl er im Vorjahreszeitraum noch bei 2,39 US-Dollar lag. Diese Abnahme ist jedoch auf die Abspaltung der Solventum-Sparte zurückzuführen.

Die Aktie von 3M, die am Montagabend bei 126,09 US-Dollar gehandelt wurde, hat sich durch den positiven Ausblick und die erfreulichen Quartalszahlen in eine starke Position im Dow Jones gebracht. Der Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,3 deutet darauf hin, dass die Aktie für Anleger attraktiv ist, insbesondere im Vergleich zum Fünfjahresmittel von 15,7. Analysten sehen in der Überwindung der 50-Tage-Linie bei 132,85 US-Dollar ein potenzielles Kaufsignal.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 3M mit seinen aktuellen Quartalszahlen und dem optimistischen Ausblick die Anleger überzeugt hat. Trotz der Unsicherheiten durch die Zollpolitik bleibt das Unternehmen auf Kurs, um seine finanziellen Ziele zu erreichen. Die positive Marktreaktion und die Aussicht auf weiteres Wachstum könnten das Interesse an den Aktien von 3M in den kommenden Wochen weiter steigern.

Die 3M Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 136,1EUR auf NYSE (24. April 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.