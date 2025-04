Goldpreis auf Rekordhoch: Steigt er bald über 4.000 US-Dollar?

Der Goldpreis hat in den letzten Wochen einen bemerkenswerten Anstieg erlebt und überschritt kürzlich die Marke von 3.500 US-Dollar pro Feinunze, was einen neuen Rekord darstellt. Diese Rallye wurde unter anderem durch die politischen Spannungen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell ausgelöst. Trump forderte eine sofortige Zinssenkung, was den US-Dollar auf den tiefsten Stand seit 2023 drückte und Investoren in sichere Anlagen wie Gold trieb. Seit Jahresbeginn ist der Goldpreis um ein Drittel gestiegen, was durch die verstärkte Nachfrage nach goldgedeckten ETFs und Käufe von Zentralbanken weltweit unterstützt wird.

Die positive Marktstimmung wird auch von großen Banken geteilt, die optimistische Prognosen für den Goldpreis abgeben. Goldman Sachs erwartet, dass der Preis bis zur Jahresmitte 2026 auf 4.000 US-Dollar steigen könnte. Analysten betonen, dass Gold als sicherer Hafen gilt, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und steigender Inflation. Dennoch gibt es auch Warnsignale: Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Gold hat kürzlich Werte über 79 erreicht, was auf eine mögliche Überkauftheit hinweist.