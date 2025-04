IBM Quartalszahlen: Chance auf Kursgewinne oder Risiko für Anleger?

Am Mittwoch, den 23. April 2025, wird der Technologiekonzern IBM seine Geschäftszahlen für das erste Quartal 2025 nach Börsenschluss veröffentlichen. Historische Daten zeigen, dass die IBM-Aktie in der Vergangenheit tendenziell positiv auf Quartalsberichte reagierte. In den letzten fünf Jahren stieg die Aktie an 60 Prozent der Veröffentlichungstage, mit einer durchschnittlichen Tagesrendite von 4,8 Prozent und einem maximalen Anstieg von 13 Prozent. Diese Muster sind für ereignisorientierte Trader von Bedeutung, da die tatsächliche Marktreaktion stark von den Abweichungen der Ergebnisse von Analystenschätzungen abhängt.

Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung von IBM 221 Milliarden US-Dollar. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 63 Milliarden US-Dollar, ein operatives Ergebnis von 10 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 6 Milliarden US-Dollar. Für das bevorstehende Quartal erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie (EPS) von 1,43 US-Dollar bei einem Umsatz von 14,4 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich dazu lag das EPS im Vorjahresquartal bei 1,68 US-Dollar, was durch Sondereffekte aus dem Verkauf der Weather Company beeinflusst war.