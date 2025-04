US-Politik erschüttert Märkte: DAX stabil, Anleger in Alarmbereitschaft!

Die aktuelle Marktsituation wird stark von den politischen Entwicklungen in den USA beeinflusst, insbesondere durch die wiederholten Angriffe von Präsident Donald Trump auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank (Fed). Diese Angriffe haben zu einer Erosion des Vertrauens in die US-Wirtschaft geführt, was sich in einem gleichzeitigen Rückgang von Aktien, dem US-Dollar und Staatsanleihen äußert. Der DAX hingegen zeigt sich stabil, da die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank (EZB) in Deutschland nicht infrage gestellt wird. Dies führt dazu, dass Anleger in europäische Aktien investieren, um im Vergleich zu US-Titeln besser abzuschneiden.

Die Unsicherheit über die zukünftige Geldpolitik der Fed, insbesondere nach Trumps Kritik an Fed-Chef Jerome Powell, hat die Märkte stark verunsichert. Trump bezeichnete Powell als „Verlierer“ und warnte, dass eine fehlende Zinssenkung durch die Fed die wirtschaftliche Entwicklung gefährden könnte. Diese Äußerungen haben zu einem signifikanten Rückgang der US-Indizes geführt, wobei der Nasdaq 100 in den letzten Tagen über 8,5 % verloren hat. Die Marktteilnehmer scheinen zunehmend zu der Überzeugung zu gelangen, dass sie eher „Rallys verkaufen“ als „Dips kaufen“ sollten.