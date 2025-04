Deutsche Telekom: Erfolgreicher Aktienrückkauf und neue Analystenmeinung!

Am 21. April 2025 veröffentlichte die Deutsche Telekom AG eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung gemäß der EU-Verordnung Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung Nr. 2016/1052. Diese Mitteilung informiert über den Fortschritt des laufenden Aktienrückkaufprogramms, das am 10. April 2025 angekündigt wurde. Im Zeitraum vom 14. bis 17. April 2025 erwarb die Deutsche Telekom insgesamt 1.050.072 eigene Aktien. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei 31,6136 Euro, was zu einem Gesamtkaufpreis von etwa 33,19 Millionen Euro führte.

Die täglichen Transaktionen umfassten 275.902 Aktien am 14. April zu einem Preis von 31,2454 Euro, 259.435 Aktien am 15. April zu 31,5672 Euro, 256.872 Aktien am 16. April zu 31,8822 Euro und 257.863 Aktien am 17. April zu 31,7597 Euro. Die Aktienkäufe wurden ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) abgewickelt, wobei eine von der Deutschen Telekom beauftragte Bank die Transaktionen durchführte. Insgesamt wurden seit Beginn des Rückkaufprogramms am 10. April bis zum 17. April 1.596.127 Aktien zurückgekauft.