DHL stoppt Paketlieferungen über 800 Dollar in die USA – Was bedeutet das? Der Bonner Logistikkonzern DHL hat aufgrund des anhaltenden US-Zollkonflikts eine vorübergehende Maßnahme ergriffen, die die Auslieferung von Paketen an Privatpersonen in den USA betrifft. Ab sofort werden keine Sendungen mit einem Wert von über 800 …