Volkswagen im Wettlauf: Neue Modelle und Technologien für den China-Markt!

Volkswagen steht vor einem intensiveren Wettbewerb auf dem chinesischen Automarkt, insbesondere durch die zunehmende Konkurrenz großer Tech-Unternehmen. Ralf Brandstätter, Vorstandmitglied von Volkswagen für China, äußerte in Shanghai, dass die Situation für das Unternehmen herausfordernd sei, jedoch sieht er VW gut aufgestellt, um seinen Marktanteil zu behaupten. Er verglich die aktuelle Marktsituation mit einer "Playoff-Saison", in der nicht alle Wettbewerber überleben werden.

Im Rahmen der Automesse in Shanghai kündigte Volkswagen eine umfassende Produktoffensive an, die fünf Weltpremieren umfasst. Dazu gehören unter anderem ein SUV mit Range Extender, ein vollelektrisches Fahrzeug und ein Kompaktmodell, das preislich mit der chinesischen Konkurrenz konkurrieren soll. Brandstätter nannte einen Preis von etwa 17.000 Euro für das Kompaktmodell, was in China als wettbewerbsfähig gilt. VW-Markenchef Stefan Mecha wies jedoch darauf hin, dass die Preise der Konkurrenz unrealistisch niedrig seien und die Fahrzeuge eigentlich das Doppelte kosten müssten, um die tatsächlichen Produktionskosten widerzuspiegeln.