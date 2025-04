Euro unter Druck: Politische Spannungen und Zölle belasten den Kurs!

Am Montag blieb der Euro im Handel über der Marke von 1,15 US-Dollar und notierte zuletzt bei 1,1521 Dollar, nachdem er zwischenzeitlich bis auf 1,1573 Dollar gestiegen war. Diese Entwicklung wurde durch Unsicherheiten im Zusammenhang mit der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) beeinflusst, insbesondere durch Spekulationen über eine mögliche Entlassung von Notenbankchef Jerome Powell durch Präsident Donald Trump. Trump hatte sich wiederholt über die Zinspolitik der Fed beschwert und gefordert, die Zinsen zu senken. Am Freitag äußerte Kevin Hassett, Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, dass Trump prüfe, ob er Powell entlassen könne. Diese politischen Spannungen werfen Fragen zur Unabhängigkeit der Zentralbank auf, was die Märkte verunsichert.

Am Dienstag gab der Euro jedoch einen Teil seiner Vortagsgewinne ab und notierte im New Yorker Handel bei 1,1428 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1476 Dollar fest. Die Marktteilnehmer waren auch durch Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent zum Zollstreit mit China abgelenkt, der betonte, dass die aktuellen Zölle nicht auf Dauer haltbar seien und eine Einigung in den Verhandlungen möglich sei.