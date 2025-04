Evotec: Kursziel gesenkt, aber starke Fortschritte in der Medikamentenentwicklung!

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Evotec SE von 14 Euro auf 12,10 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Diese Entscheidung basiert auf einer detaillierten Analyse der jüngsten Geschäftszahlen des Unternehmens. Insbesondere das Segment Biologics, das Entwicklungs- und Produktionsdienstleistungen für Antikörper, Biologika der nächsten Generation und Biosimilars umfasst, hat sich überraschend positiv entwickelt. Analyst Christian Ehmann hebt hervor, dass trotz dieser positiven Entwicklung der Ausblick auf das Jahr 2025 enttäuschend war, insbesondere in Bezug auf die Margen.

Am 24. April 2025 gab Evotec zudem bedeutende Fortschritte in der strategischen Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb (BMS) im Bereich der Protein-Degradation bekannt. Diese Kooperation, die 2018 begann, zielt darauf ab, eine Pipeline von Molecular Glue Degraders zu entwickeln, die für verschiedene therapeutische Anwendungen von Bedeutung sind. Evotec erhielt in diesem Zusammenhang leistungs- und programmabhängige Zahlungen in Höhe von insgesamt 75 Millionen US-Dollar, was die Erfolge der Zusammenarbeit unterstreicht.