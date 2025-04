Werder Bremen an Julian Brandt interessiert – Wechsel trotz Hürden möglich?

Werder Bremen zeigt Interesse an einem Transfer von Julian Brandt, dem Offensivspieler von Borussia Dortmund. Laut Medienberichten, insbesondere vom TV-Sender Sky, gibt es Überlegungen, den 28-Jährigen nach Bremen zu holen. Allerdings wird ein Wechsel als eher unwahrscheinlich eingeschätzt, da Brandt erhebliche Gehaltseinbußen hinnehmen müsste. Der gebürtige Bremer hat einen Vertrag beim BVB, der bis 2026 läuft, und wird aufgrund seiner schwankenden Leistungen als potenzieller Wechselkandidat gehandelt. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bezeichnete die Situation als "schwierig".

Sky-Experte Lothar Matthäus sieht in einem Wechsel nach Bremen eine Chance für Brandt, sich in einem weniger druckbelasteten Umfeld zu beweisen. Er betont, dass Brandt in Bremen die Möglichkeit hätte, sein Potenzial auszuschöpfen und mit Freude zu spielen. Brandt selbst hat bisher nie für Werder gespielt, jedoch hat sein jüngerer Bruder Jascha bis Sommer 2023 in der U23 des Vereins gespielt.