Signifikanter Einfluss: CVC Capital erhöht Stimmrechtsanteil bei CompuGroup!

Am 22. und 23. April 2025 veröffentlichte die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA zwei Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf die Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen hinweisen. Diese Mitteilungen sind Teil der gesetzlichen Anforderungen zur Transparenz im Aktienmarkt und dienen der europaweiten Verbreitung.

In der ersten Mitteilung vom 22. April 2025 wurde bekannt gegeben, dass CVC Capital Partners plc, mit Sitz in St. Helier, Jersey, einen signifikanten Anteil an CompuGroup Medical erworben hat. Der neue Stimmrechtsanteil beträgt 14,95 %, was einen Anstieg im Vergleich zur letzten Mitteilung darstellt, in der der Anteil bei 5,19 % lag. Dies zeigt eine deutliche Erhöhung des Einflusses von CVC Capital Partners auf die Unternehmensentscheidungen. Der Erwerb wurde am 17. April 2025 vollzogen, und die Gesamtzahl der Stimmrechte beläuft sich auf 53.734.576.