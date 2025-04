Commerzbank hebt Kursziel an und präsentiert KI-Avatar für Kundenservice!

Parallel dazu hat die Commerzbank einen innovativen Schritt in der Kundenbetreuung unternommen: Sie hat einen KI-gestützten "Banking-Avatar" namens "Ava" eingeführt, der den Kunden rund um die Uhr bei Serviceanliegen zur Verfügung steht. Kunden können über die App verschiedene Dienstleistungen wie die Bestellung einer Kreditkarte, das Sperren einer Girokarte oder das Abfragen des Kontostands in Anspruch nehmen. Der Avatar, der auf einer Schauspielerin basiert, ist Teil der Bemühungen der Commerzbank, sich als Vorreiter im Bereich der digitalen Kundeninteraktion zu positionieren.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Commerzbank von 22 auf 24,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andreas Pläsier erwartet einen Anstieg der Erlöse um sechs Prozent, was auf eine positive Entwicklung in den drei Ertragsfeldern der Bank hindeutet. Allerdings könnten die Nettozinseinnahmen durch die Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank beeinträchtigt worden sein. Diese Einschätzung wurde im Vorfeld des Quartalsberichts veröffentlicht.

Die Testphase für "Ava" begann Anfang April, und erste Kunden können bereits auf Deutsch mit dem Avatar kommunizieren. Eine englische Version ist ebenfalls in Planung. Die Bank plant, den Service schrittweise für alle drei Millionen aktiven App-Nutzer freizuschalten. Projektleiter Gerald Ertl hebt hervor, dass Kunden ihre Anliegen in freier Formulierung an "Ava" richten können, was zu einer hohen Erfolgsquote von 90 Prozent bei der Bearbeitung der Anliegen führt. Sollte der Avatar jedoch nicht in der Lage sein, eine Anfrage zu beantworten, wird eine Weiterleitung an das Beratungscenter der Bank angeboten.

Die Einführung von "Ava" soll nicht nur den Kundenservice verbessern, sondern auch die Effizienz im Vertrieb steigern. Bereichsvorstand Dominik Stöttner betont, dass die Technologie dazu beitragen soll, den Mitarbeitern im Beratungscenter mehr Freiraum für komplexere Gespräche zu geben, während einfache Anfragen über den Avatar abgewickelt werden. Die Commerzbank verfolgt mit dieser Strategie das Ziel, den Kundenservice zu modernisieren und gleichzeitig die internen Abläufe zu optimieren, ohne dabei Stellen abzubauen.

Insgesamt zeigt die Commerzbank mit diesen Entwicklungen, dass sie sowohl auf die Marktbedingungen reagiert als auch innovative Lösungen zur Verbesserung der Kundeninteraktion anstrebt.

