Siemens Aktienrückkauf: 10,5 Millionen Aktien und neue Stimmrechtsanteile!

Die Siemens Aktiengesellschaft hat am 22. April 2025 eine Zwischenmeldung zu ihrem Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht, das am 12. Februar 2024 gestartet wurde. Im Zeitraum vom 14. bis 20. April 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 338.528 eigene Aktien. Die Rückkäufe wurden über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) abgewickelt und erfolgten zu einem gewichteten Durchschnittskurs zwischen 183,97 und 187,25 Euro pro Aktie.

Zusätzlich veröffentlichte Siemens am 22. April 2025 eine Stimmrechtsmitteilung, die die Änderungen in den Stimmrechtsanteilen von Amundi S.A. dokumentiert. Amundi, ein bedeutender Aktionär, hat am 16. April 2025 die Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritten und hält nun 3,0306% der Stimmrechte an Siemens. Dies stellt eine Erhöhung im Vergleich zur vorherigen Mitteilung dar, in der Amundi 2,9825% der Stimmrechte hielt.

Die Stimmrechtsmitteilung gibt auch an, dass Amundi 41.915 Stimmrechte über Wertpapierleihe hält, was einen Anteil von 0,0052% ausmacht. Die Gesamtzahl der Stimmrechte bei Siemens beträgt 800 Millionen. Diese Informationen sind für Investoren von Bedeutung, da sie Einblicke in die Eigentümerstruktur und die Stimmrechtsverhältnisse des Unternehmens geben.

Die Maßnahmen von Siemens, sowohl im Hinblick auf den Aktienrückkauf als auch auf die Stimmrechtsmitteilungen, zeigen das Engagement des Unternehmens, Transparenz zu fördern und die Interessen seiner Aktionäre zu wahren. Diese Schritte sind Teil einer umfassenderen Strategie, die darauf abzielt, das Unternehmen in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld zu positionieren und die langfristige Wertschöpfung zu sichern.

Insgesamt verdeutlichen die aktuellen Entwicklungen bei Siemens die aktive Rolle des Unternehmens im Kapitalmarkt und die Bemühungen, das Vertrauen der Investoren durch gezielte Maßnahmen zu stärken.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 196,1EUR auf Lang & Schwarz (24. April 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.