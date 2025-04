Messer erzielt Rekordumsatz: 4,5 Milliarden Euro und starkes Wachstum!

Messer, der weltweit größte Spezialist für Industrie-, Medizin- und Spezialgase in Privatbesitz, hat im Geschäftsjahr 2024 ein Rekordergebnis erzielt. Der Umsatz stieg um 2 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro, während das EBITDA um 10 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro anstieg. Diese positive Entwicklung ist auf die Erhöhung der Produktkapazitäten und die Gewinnung neuer Kunden, insbesondere aus der Luft- und Raumfahrt sowie der Halbleiterindustrie, zurückzuführen. Trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds zeigt sich der Konzern resilient und investierte rund 0,9 Milliarden Euro in den Ausbau und die Instandhaltung seiner Anlagen.

Regional betrachtet erzielte Messer in Nord- und Südamerika einen Umsatz von etwa 2,4 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 4 Prozent entspricht. Die USA trugen mit 1,6 Milliarden Euro am meisten zum Umsatz bei. Die Investitionen konzentrierten sich auf strategische Projekte in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Halbleiterindustrie und Medizintechnik sowie auf das Heliumgeschäft. In Europa blieb der Umsatz stabil bei rund 1,3 Milliarden Euro, während in Asien ein Umsatz von 0,8 Milliarden Euro erzielt wurde, wobei Vietnam ein starkes Wachstum verzeichnete.

Messer investierte in verschiedene Projekte, darunter Kohlendioxid-Produktionsanlagen in mehreren europäischen Ländern und den Bau einer ersten industriellen Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff in Belgien. In Deutschland wird eine 10-Megawatt-Anlage für grünen Wasserstoff realisiert, die noch in diesem Jahr in Betrieb gehen soll.

Die langfristige Finanzierung wurde erfolgreich gesichert, mit 1,3 Milliarden Euro durch Privatplatzierungen und 1,15 Milliarden Euro durch Schuldscheindarlehen. Die Nettoverschuldung betrug Ende 2024 3,6 Milliarden Euro. Insgesamt zeigt Messer eine starke Performance und eine klare Strategie zur Sicherung des zukünftigen Wachstums in einem sich wandelnden Markt.

Kohlendioxid wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,47 % und einem Kurs von 66,72EUR auf Ariva Indikation (23. April 2025, 20:19 Uhr) gehandelt.